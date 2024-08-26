По его словам, россияне применили почти все изготовленное после предыдущей атаки оружие.

В ближайшее время российские оккупанты могут нанести еще один удар по Украине – доразведывательный. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает.

"Большая атака была 8 июля и именно эта атака, которую мы можем наблюдать (26 августа, – ред.), готовилась на 24 августа, именно это, что мы видим, должно было состояться 24 августа, на День Независимости Украины, но у них сбился график из-за того, что был проведен ряд операций сам Силами обороны по территории Российской Федерации, по их аэродромам. Мы видели, как системно наносятся удары по аэродромам с тактической авиации, стратегической авиации, и им постоянно приходилось перемещать свои самолеты, менять место дислокации боекомплекта, то есть все это отсрочило, не дало им возможности осуществить этот удар именно на 24 августа", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне применили почти все изготовленное после прошлой атаки оружие. При этом он убежден, что оккупанты продолжат наносить подобные удары по Украине.

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"В целом если посмотреть на период между 8 июля и 26 августа, почти весь боекомплект, который россияне имели возможность за этот период произвести на своем производстве полностью готовую продукцию, отправить на аэродромы, то он почти полностью совпадает с тем количеством, которое было задействовано. Поэтому будут ли в будущем такие удары со стороны российских оккупантов – да, будут, они будут продолжать эти массированные удары. Но настолько массированные, настолько большие они могут себе позволить в зависимости от того, как работает у них производство, поэтому это примерно раз в месяц, раз в полтора месяца, именно в таком масштабе", – считает Коваленко.

По мнению эксперта, в ближайшее время может произойти еще одна атака. Она будет значительно меньше сегодняшней – речь идет о доразведывательном ударе ограниченным боекомплектом.

"Сейчас они сделают выводы, какие объекты они поразили, какие объекты насколько повреждены. И потом могут второй волной, даже этой ночью, через 48 часов, через 72 часа, пока еще это актуально, они могут организовать доразведывательный удар, но, опять же подчеркиваю, значительно меньшим количеством боекомплекта, ограниченным количеством", – констатировал он.

Атака РФ по Украине 26 августа

В понедельник, 26 августа, российские террористы ударили ракетами и дронами, была объявлена масштабная тревога. Взрывы раздавались во многих областях, в частности в Волынской, Киевской, Львовской. В частности, в Луцке произошел прилет в многоэтажку. Кроме того, россияне били по Киевской ГЭС, но критических разрушений станция не претерпела.

Известно, что враг использовал 127 ракет и 109 ударных БпЛА. Из этого числа Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

По данным ГСЧС, в результате массированной ракетной атаки россиян в понедельник, 26 августа, погибли 7 украинцев. Еще 47 человек получили ранения.

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