Повреждены больница и гаражный кооператив.

Ночью оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Николаева.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Обследуем район, который сегодня ночью попал под обстрел. Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив. Полную информацию о последствиях обстрелов сообщу вам позже", - написал мэр.

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Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, в результате обстрела больницы начался пожар. Также из-за обстрелов произошло возгорание автомобиля. Подробная информация уточняется.

"Предварительно без жертв и пострадавших", – написал он.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город из Днепра.

С 13 мая возобновилось водоснабжение жилых домов города, однако воду поставляли из Днепро-Бугского лимана, поэтому ее использовали только для бытовых дел.

В конце августа в Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекращена подача воды.

В начале сентября Виталий Ким заявлял, что проблемы с питьевой водой в Николаеве невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ ее решения – это деоккупация Херсонской области и восстановление водопровода из Днепра.

Глава Николаевской областной военной администрации призвал жителей региона, которые не помогают армии и не заняты работой, оставить его.

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