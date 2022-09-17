Все, кто может, должны работать вместе и помогать солдатам побеждать.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей региона, которые не помогают армии и не заняты работой, покинуть его.

Об этом он заявил в интервью вечерней газете Финляндии Ilta-Sanomat.

Он отметил, что острой проблемой для жителей Николаева остается нехватка чистой воды. По всему городу можно увидеть людей, стоящих в очереди за водой.

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"Я рекомендую всем, у кого есть работа и он может помочь военным, работать вместе и помогать солдатам побеждать. Если работы нет, следует покинуть этот район", – говорит он.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город из Днепра.

С 13 мая возобновилось водоснабжение жилых домов города, однако воду поставляли из Днепро-Бугского лимана, поэтому ее использовали только для бытовых дел.

В конце августа в Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекращена подача воды.

В начале сентября Виталий Ким заявлял, что проблемы с питьевой водой в Николаеве невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ ее решения - это деоккупация Херсонской области и восстановление водопровода из Днепра.

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