Военные власти столицы отчитались о результатах работы ПВО минувшей ночью.

В ходе ночной атаки над Киевом силы ПВО обнаружили и уничтожили более 20 воздушных целей. Ни одного попадания ракет по назначенным целям не произошло, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Вновь массированная ракетная атака, потенциально – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Пуски были совершены традиционно – из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага! Все сбиты, попаданий не было", – говорится в сообщении.

Тем не менее, падение обломков причинило некоторый ущерб на земле. Так, в Деснянском районе столицы повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Данных о возможных пострадавших пока нет.

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Воздушная атака против Украине 6 июня

Поздно вечером 5 июня российский агрессор атаковал Харьков ракетами С-300. По словам мэра Игоря Терехова, удары были нанесены по центральной части и по Слободскому району города.

После полуночи в Украине была объявлена воздушная тревога в связи с пуском ракет российскими бомбардировщиками. Около часа ночи в регионах начали работать системы ПВО, борясь с воздушными целями противника. Подробных данных о результатах налета и успехах ПВО в регионах на текущий момент нет.

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