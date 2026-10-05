Экспорт нефти из Ближнего Востока превысил довоенный уровень, – Reuters

В течение 12 месяцев до начала войны США и Израиля против Ирана средний объем экспорта сырой нефти из региона составлял около 18 млн баррелей в сутки

Показатели экспорта нефти из стран Персидского залива в течение половины сентября превышали довоенные уровни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные о судоходстве.

Семидневный средний показатель экспорта сырой нефти из региона по состоянию на 30 сентября составлял 18,3 млн баррелей в сутки. В сентябре объемы экспорта превышали довоенный уровень в течение 14 дней. В этот показатель вошли поставки нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, через Красное море, а также с терминалов и в рамках перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе.

Как свидетельствуют данные Kpler, ранее объемы поставок достигали или превышали довоенный уровень в течение нескольких дней в июне и июле – после того, как Вашингтон и Тегеран достигли меморандума о взаимопонимании, срок действия которого впоследствии истек.

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В течение 12 месяцев до начала войны США и Израиля против Ирана средний объем экспорта сырой нефти из региона составлял около 18 млн баррелей в сутки.

Недавний всплеск экспорта был обусловлен увеличением отгрузок нефти Саудовской Аравией как из портов на Красном море, так и из портов в Персидском заливе. Это произошло через три недели после атаки на нефтепровод East-West.

Для достижения этого результата потребовалось больше супертанкеров, перевозящих нефть через Ормузский пролив. По словам специалистов, возможности перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе уже достигли предельного уровня.

Государственная иракская танкерная компания и некоторые нефтеперерабатывающие компании зафрахтовали танкеры для погрузки нефти Basrah непосредственно в проливе после того, как в августе Багдад получил разрешение Ирана на прохождение иракских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Компания Vortexa также сообщила о возобновлении поставок нефти из стран Персидского залива. По её данным, 14-дневный средний показатель экспорта сырой нефти и конденсата из Ближнего Востока достиг 18,6 млн баррелей в сутки, превысив сезонный средний показатель за последние 10 лет и вернувшись к уровню, наблюдавшемуся до начала конфликта.

"Большая часть роста по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксированного в сентябре, приходится на Саудовскую Аравию, которая наращивает экспорт, чтобы отвоевать долю рынка у других стран Ближнего Востока", – сказал рыночный аналитик Ксавье Тан.

По его словам, увеличение поставок с Ближнего Востока поможет ослабить дефицит на нефтяном рынке, особенно для азиатских нефтеперерабатывающих компаний.

В то же время, как отмечает Reuters, атаки на танкеры и логистические ограничения ставят под сомнение перспективы сохранения высоких объемов поставок.

По данным компании по управлению морскими рисками Marisks, суда, проходящие через Ормузский пролив, сталкиваются с "повышенной и все более непредсказуемой кинетической угрозой" из-за резкого роста интенсивности движения.

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Кувейт увеличил экспорт сырой нефти примерно до 1 млн баррелей в сутки, в частности благодаря перевалке нефти с одного судна на другое за пределами Ормузского пролива. Государственная нефтяная компания Kuwait Petroleum Corp. для транспортировки нефти использует как собственный танкерный флот, так и зафрахтованные суда.

Напомним, нефть стремительно дорожала с конца августа на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. В начале сентября движение судов через Ормузский пролив сократилось после того, как Иран поразил ракетами нефтяные супертанкеры.

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