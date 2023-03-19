Пятеро российских оккупантов были ликвидированы, еще девять ранены.

За прошедшие сутки украинские пограничники отбили четыре вражеских штурма города Бахмут, обезвредив 14 оккупантов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Отряды ЧВК "Вагнер" планировали незаметно приблизиться к опорным пунктам и прорвать рубеж обороны. Однако зато почувствовали сосредоточенный огонь от наших защитников. Оккупанты разбежались по руинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро российских оккупантов были ликвидированы, еще девять ранены.

Видео дня

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, украинские военные считают, что сейчас россияне атакуют Бахмут "по инерции", но захватить город уже не смогут. Нынешние действия россиян на этом направлении не тянут на стратегическую наступательную операцию.

В Институте изучения войны отмечают, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится оправдывать перед российской аудиторией поражение его наемников в боях на Бахмутском направлении. В частности, он пугает россиян масштабным наступлением ВСУ.

Эксперты ISW также не нашли визуальных доказательств утверждений российских захватчиков об оккупации ряда объектов в Бахмуте. Также неправда и то, что Россия якобы оккупировала 70% города. По словам аналитиков, по состоянию на 8 Марта РФ занимала 50% Бахмута и с тех пор силы РФ значительно не продвинулись.

Вас также могут заинтересовать новости: