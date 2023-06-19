Силы противовоздушной обороны сбили четыре "Калибра".

Ночью российские военные нанесли удар по Одесской области. Как сообщает председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг атаковал из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр".

"Все четыре" Калибра " уничтожены. Спасибо силам ПВО!",- акцентировал Братчук.

Он добавил, что эта информация уже подтверждена военными.

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Как добавили в Генштабе, ночью оккупанты нанесли очередной удар ракетами и иранскими ударными БПЛА "Shahed" по Украине. "За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и школа", - говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Удар оккупантов по Одесской области

В ночь на 19 июня жителей ряда областей Украины предупредили о ракетной угрозе. Около двух ночи в одесской областной военной администрации сообщили об атаке на юг страны. "Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!", - говорилось в сообщении.

Позже над Одессой раздались взрывы. Это была работа противовоздушной обороны.

Ракетоносители оккупантов в Черном море

18 июня в Черном море россияне в очередной раз, маневрируя имеющимися силами, осуществили ротацию надводного ракетоносителя на подводный. Вечером на боевом дежурстве находилось семь кораблей, среди которых - подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами". Ночью враг нанес ракетный удар по Одесской области.

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