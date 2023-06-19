Подводный ракетоноситель снаряжен ракетами "Калибр".

Российские захватчики осуществили ротацию ракетоносителей в Черном море, сейчас на дежурстве находится семь кораблей.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. "В Черном море враг, в очередной раз маневрируя имеющимися силами, совершил ротацию надводного ракетоносителя на подводный", - предупредили военные.

Сейчас Россия имеет на боевом дежурстве семь кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный "Калибрами". Однако надводный ракетоноситель в готовности находится в пункте базирования, его могут приобщить к дежурству в любой момент.

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"Уровень ракетной угрозы остается высоким. Не пренебрегайте собственной безопасностью, при сигнале воздушной тревоги немедленно переходите в укрытие!" - отмечают в ОК "Юг".

Российские атаки по Украине: последние новости

Как известно, 16 июня российские захватнические войска в очередной раз атаковали Украину ракетами, взрывы прогремели в столице и в Киевской области. Военные отчитались о сбитии шести аэробалистических ракет "Кинжал", шести "Калибров" и двух разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

На следующий день захватчики обстреляли в Херсонской области машину, убив отца и его сына.

А в Сумской области во время артиллерийского обстрела оккупанты убили полицейского и его 4-летнего ребенка.

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