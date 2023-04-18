Берлин объявил о новом пакете военной помощи Киеву.

Во вторник, 18 апреля, Германия сообщила, что уже доставила систему ПВО Patriot в Украину.

Как отметили в немецком правительстве, Вооруженные силы Украины получат два автомобиля для пограничников, 16 грузовиков Zetros и ЗРК Patriot вместе с ракетами.

Заметим, что количество ракет к ЗРК Patriot не уточняется.

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Зенитные ракетные комплексы Patriot для Украины

В конце 2022 года Вашингтон принял решение передать для Украины комплексы противовоздушной обороны Patriot. 5 января 2023 года Берлин присоединился к инициативе Белого дома предоставить Киеву ЗРК Patriot.

В начале февраля 2023 года сообщалось, что бойцы ВСУ овладевают комплексами Patriot по ускоренной программе.

17 января 2023 года Нидерланды объявили о передаче Украине батареи ЗРК Patriot.

Американские чиновники были восхищены тем, как быстро украинские военные изучили основы системы Patriot. В связи с этим им предоставили дополнительную интенсивную подготовку, которая редко доступна их американским коллегам.

УНИАН рассказывал о характеристиках MIM-104 Patriot. Это очень сложная система вооружения, но она защитит украинское небо от российских ракет.

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