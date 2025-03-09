По словам Жорина, основная причина - внутренняя неготовность населения большинства европейских стран воевать.

По состоянию на сегодняшний день ни одно европейское государство не сможет держать удар против России. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram.

"Правда в том, что Украина для Европы - главный "гарант безопасности". Должно быть наоборот, но это уже в прошлом. На сегодняшний день - убежден на 100% - ни одно европейское государство не сможет держать удар против России", - заявил он.

По словам Жорина, это связано с отсутствием у них опыта современной войны, недостаточным уровнем финансирования сектора обороны, в частности собственных армий и вооружений.

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"И основная причина - внутренняя неготовность населения большинства европейских стран воевать. Годы политики демилитаризации и толерантности почти уничтожили там дух сопротивления. Смогут они опомниться или нет, пока неизвестно. А мир меняется прямо сейчас, и в нем сегодняшняя ЕС абсолютно не готова к вызовам. Только Украина с нашим опытом может быть защитником - и для защиты нужна адекватная поддержка. Вот с этим что-то продвижений никаких", - подчеркнул заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия намерена испытать на прочность единство Запада в контексте пятой статьи о коллективной обороне НАТО. Пятая статья НАТО остается ключевым элементом политики сдерживания: она гласит, что нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех. По словам Каля, российские власти могут попытаться поставить под сомнение готовность западных стран выполнять этот принцип.

При этом он отметил, что сроки проведения Россией такого "испытания" зависят от хода войны в Украине.

Если война закончится раньше 2029 или 2030 года, это позволит России использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе раньше, чем предполагалось, отметил Каль.

"Скорейшее окончание войны в Украине позволит россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно против Европы", - заявил Каль.

По словам главы немецкой разведки, Россия видит будущий мировой порядок, напоминающий ситуацию в Европе в конце 1990-х годов, когда защитное присутствие НАТО будет оттеснено, а сфера влияния России будет расширяться на запад - в идеале без американского присутствия в Европе.

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