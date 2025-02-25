Тайваньцы боятся, что Трамп может бросить их на произвол судьбы, когда Китай тоже начнет свою полномасштабную агрессию.

Тайвань, который живет под постоянной угрозой китайского вторжения, с тревогой наблюдает за тем, как США, их ключевой союзник, отворачивается от Украины и пытается возобновить сотрудничество с государством-агрессором. Об этом пишет The New York Times.

"Тайвань провел большую часть последних трех лет, обосновывая то, как тесно связана судьба демократий и то, что происходит с Украиной, влияет на Тайвань. Внезапное изменение позиции США по войне в Украине может привести к тому, что некоторые на Тайване усомнится, не попытаются ли США выбить землю у них из-под ног", - сказал Рассел Сяо, исполнительный директор Global Taiwan Institute, который базируется в Вашингтоне.

Китай почти ежедневно направляет истребители и военные корабли для проверки реакции тайваньской обороны. Способность островного государства сдержать потенциальное нападение зависит от того, готовы ли Соединенные Штаты помочь и даже прислать войска, отмечает NYT.

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Но из-за того, что Дональд Трамп резко меняет политику США в отношении Украины, отказываясь от попыток Запада наказать Россию и перекладывая на Киев вину за войну, на Тайване вынуждены оценить собственные позиции и взвесить, как сохранить американскую поддержку. В частности, среди тайванцев набирает популярность убеждение, что полагаться на обещания Вашингтона больше нельзя.

Но тайваньские официальные лица и эксперты заявили, что, несмотря на давление Трампа на Киев, Тайвань очень отличается от Украины и экономически важнее для Соединенных Штатов. Они утверждают, что администрация Трампа считает Китай более актуальным вызовом для Соединенных Штатов, чем Россия, и Тайвань может быть лояльным партнером в этом контексте.

Трамп давит на Украину и сближается с РФ

Как писал УНИАН, недавно Дональд Трамп безосновательно назвал президента Украины Владимир Зеленского "диктатором без выборов", что вызвало волну возмущения в Европе. Но когда журналисты спросили Трампа, считает ли он диктатором Владимира Путина, раз уж так называет Зеленского, американский президент заявил, что просто так он это слово не употребляет.

Также мы рассказывали, что США давили на Украину и другие страны, пытаясь заблокировать украинскую резолюцию в ООН с осуждением российской агрессии.

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