Он отметил, что сроки проведения Россией такого "испытания" зависят от хода войны в Украине.

Россия намерена испытать на прочность единство Запада, особенно в контексте пятой статьи о коллективной обороне НАТО. Как пишет dpa, об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью Deutsche Welle.

"В России обсуждаются сценарии проверки надежности пятой статьи. Мы очень надеемся, что это не соответствует действительности и что подобное испытание не произойдет. Однако исключать этого нельзя", - заявил он.

Пятая статья НАТО остается ключевым элементом политики сдерживания: она гласит, что нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех. По словам Каля, российские власти могут попытаться поставить под сомнение готовность западных стран выполнять этот принцип.

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При этом он отметил, что сроки проведения Россией такого "испытания" зависят от хода войны в Украине.

Если война закончится раньше 2029 или 2030 года, это позволит России использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе раньше, чем предполагалось, отметил он.

"Скорейшее окончание войны на Украине позволит россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно против Европы", - заявил он.

По словам главы немецкой разведки, Россия видит будущий мировой порядок, напоминающий ситуацию в Европе в конце 1990-х годов, когда защитное присутствие НАТО будет оттеснено, а сфера влияния России будет расширяться на запад — в идеале без американского присутствия в Европе.

США оставляют НАТО без поддержки

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает идею изменения формата участия США в Альянсе, в том числе отказа от обязательной защиты союзников в случае нападения на них. Так, США могут отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

Кроме того, сообщалось, что Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокации в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией и часто выступает против санкций ЕС относительно Москвы.

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