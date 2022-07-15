По данным спасателей, произошло частичное разрушение зданий вузов.

Опубликованы новые фото последствий ракетного удара российской армии по двух университетам Николаева, а именно – по Национальному университету кораблестроения им. Адмирала Макарова и по университету имени Сухомлинского.

Фото обнародовали Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и мэр Николаева Александр Сенкевич.

"В результате утреннего ракетного обстрела: повреждены два учебных заведения, произошло частичное разрушение зданий, возник пожар двух автомобилей", – сообщили спасатели.

Городской голова отметил, что возле университета имени Сухомлинского коммунальщики уже расчистили улицу от камней и разных обломков: "Движение транспорта возобновлено".

Напомним, ранее сообщалось, что утром 15 июля российская армия ударила ракетами по двум университетам в Николаеве. Сообщалось о двух раненых.

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