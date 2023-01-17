Президент Украины подчеркнул, что Джорджия Мелони в своих действиях "чрезвычайно конкретна".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони до конца зимы посетит Украину с рабочим визитом.

Как заявил Владимир Зеленский для итальянского телевидения, визит Мелони будет уже скоро.

"Она скоро приедет, я не могу сообщить дату, но скоро", – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что итальянский премьер в своих действиях "чрезвычайно конкретна".

"Ее риторика для меня чрезвычайно понятна. Я вижу Джорджию как проитальянскую, и это самое главное: что она проитальянская и она поддерживает Украину. И она поддерживает общие ценности. Я очень жду ее приезда с официальным визитом в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Позиция Италии относительно войны в Украине - что известно

В октябре прошлого года Мелони пообещала Зеленскому поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.

23 декабря Мелони заявила о намерении приехать в Украину. В то же время она пригласила Зеленского посетить Рим.

Италия предоставляет украинской армии артиллерийское вооружение, в частности САУ М109L. Также ВСУ могут получить от Италии современные системы ПВО.

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