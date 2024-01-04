Огонь скорректировали операторы ССО.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10". Видео ликвидации техники обнародовали в официальном Telegram-канале ССО.

Отмечается, что в тот день экипаж беспилотного авиационного комплекса 73-го Морского центра Сил спецопераций проводил разведку на южном направлении. Бойцы обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", который российские захватчики используют для наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.

"Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины. В результате огневого поражения ЗРК противника уничтожен", - сообщили они.

Потери России в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российская захватническая армия потеряла около 362 280 человек.

Украинские силы систематически отчитываются и об уничтожении российской техники. Сейчас известно, что оккупанты потеряли более 17 тысяч танков и боевых бронированных машин, более 8 тысяч артиллерийских систем и 631 средство противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: