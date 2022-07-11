По его словам, украинским воинам удается нивелировать преимущества оккупационной армии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские воины благодаря точным ударам артиллерии нивелируют количественные преимущества российской армии.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!"- Говорится в твите.

Данилов добавил, что украинские военные успешно атаковали высокоточным оружием технику и командные пункты оккупантов.

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация – три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время", - написал секретарь СНБО.

Напомним, несколько ранее президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

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