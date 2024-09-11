Украина вынуждена думать о плане 'Б' войны с Россией, - WSJ

Вероятно, США близки к снятию запрета на удары вглубь России дальнобойным оружием, но окончательного решения нет.

В то время как Запад рассматривает возможность позволить Украине использовать ракеты для более глубокого удара по России, США и европейские страны подталкивают Киев к разработке надежного плана относительно того, чего он может достичь в следующий год войны.

Киев ищет план "Б"

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных и американских чиновников. США и европейские союзники до сих пор поддерживают долгосрочную цель президента Украины Владимира Зеленского вытеснить Россию со всей территории Украины. Но учитывая то, что общественная поддержка среди некоторых ключевых сторонников Украины снижается, а Россия медленно достигает успехов на местах, некоторые европейские дипломаты говорят, что Украине нужно быть более реалистичной в своих целях во время войны. Это могло бы помочь западным чиновникам отстаивать перед избирателями необходимость поставлять оружие и помощь стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибудут в Украину в среду, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами, чтобы обсудить, как лучше всего определить украинскую победу и какая помощь ей понадобится для этого. В течение последних двух недель в Киеве находились еще несколько высокопоставленных чиновников США и Европы.

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Переговоры указывают на постоянный источник напряжения между Киевом и Западом: желание изгнать силы России из Украины с военной реальностью. Высокопоставленные европейские чиновники говорят, что Киеву сообщили, что полная победа Украины потребует от Запада поддержки в сотни миллиардов долларов, чего реально не могут сделать ни Вашингтон, ни Европа.

Блинкен сказал во вторник, что его поездка была частично для того, чтобы увидеть, "как именно украинцы видят свои потребности в этот момент, в отношении каких целей и что мы можем сделать, чтобы поддержать эти потребности". Блинкен сказал, что они с Лемми будут отчитываться президенту Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, которые обсудят это на встрече.

"Это может быть прелюдией к подписанию США и Великобританией использования Украиной ракет большой дальности для поражения целей в России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято", - пишет издание.

В Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка в Киев не имела целью втянуть Украину в переговоры.

"Безусловно, наиболее вероятным результатом здесь является завершение путем переговоров, но когда это произойдет, при каких условиях и обстоятельствах, это будет решать президенту Зеленскому", - сказал он.

Зеленский адаптирует позицию

И Россия, и Украина заявили, что готовы к прекращению огня или мирным переговорам, хотя обе стороны, кажется, далеки от любой такой встречи. Украина настаивала на том, что российские войска должны выйти из Украины, прежде чем сесть за стол переговоров. В июне Кремль потребовал от Украины уступить утраченные территории и отказаться от дополнительных земель, а также отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО.

Хотя Путин утверждает, что хочет начать мирные переговоры, это не серьезно. Западные официальные лица говорят, что Путин продолжает верить в собственные военные успехи, необходимые для уничтожения независимости Украины. Продолжение военной поддержки Запада является жизненно важным.

Дипломатический толчок происходит накануне критически важной поездки Зеленского в США. Он пообещал изложить план победы во время своего визита на Генеральную Ассамблею ООН в этом месяце. Зеленский заявил, что хочет встретиться с кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис, чтобы заручиться их поддержкой. Состоятся ли эти встречи, неизвестно.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и потенциальным кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить отклик", - сказал Зеленский недавно в Италии.

Западные дипломаты продолжают заявлять, что президентские выборы в США остаются критическими с точки зрения того, на какую помощь Украина может рассчитывать в краткосрочной перспективе. Однако мало кто считает, что поддержка Запада может продолжаться на нынешнем уровне в течение многих лет.

Запланированное новое мирное предложение Зеленского является последним признаком того, что он адаптирует свою публичную позицию, которая до сих пор была сосредоточена на том, чтобы вернуть всю территорию Украины до начала любых мирных переговоров. Украинские, российские и западные официальные лица заявили, что летом Украина рассматривала переговоры с Россией по ограничению атак на энергетическую инфраструктуру друг друга.

"Политическое самоубийство"

Последние опросы показали постепенное увеличение количества украинцев, готовых к мирным переговорам, но чуть больше половины населения поддерживают войну, пока Украина не вернет всю свою территорию. Политолог Алексей Ковжун считает, что признание того, что боевые действия могут прекратиться, если Россия удержит украинскую территорию, было бы невозможным политическим риском для Зеленского.

"Это политическое самоубийство, и этого не может быть", - сказал Ковжун.

Джонатан Эял, помощник директора Королевского института объединенных служб сказал, что хорошо поговорить с Украиной частным образом о ее вызовах и форме того, что означает победа.

Некоторые из ближайших союзников Украины, например министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис, в течение некоторого времени предупреждали, что решимость Запада помочь Украине вернуть свои территории приходит в упадок. Он добавил свой голос к украинским призывам к ускорению военных поставок и ослаблению правил, ограничивающих использование западного оружия против России.

Визит Блинкена в Киев происходит в деликатное для Украины время, на фоне ослабления поддержки продолжения финансирования войны на Западе и наступления украинской зимы. Это также происходит в тот момент, когда российские войска продолжают достигать медленных, но дорогостоящих успехов на фронте.

С начала года Россия бомбила украинскую электросеть, повышая перспективу массовой миграции украинцев, которые покинут свои неотапливаемые дома в ближайшие месяцы, сказал ученый Фонда Карнеги Эрик Грин.

Хотя неожиданный шаг по вторжению на российскую территорию в Курской области украинцы восприняли как унижение для Путина, на Западе растет беспокойство, что это может стать истощением способности Киева защищать себя в долгосрочной перспективе, сказал Грин.

Украинские чиновники надеялись, что наступление заставит Россию вывести войска, критические для наступления внутри Украины. Но все больше признаков того, что Москва не клюнула, а российское наступление продолжает захватывать стратегическую территорию восточной части Украины.

"Наступление было полезным для Украины, потому что оно показало, что Украина все еще может воевать и делать сюрпризы. Но на Западе некоторые чиновники выражают много беспокойства, что это просто "высокий уровень сахара", о котором можно будет пожалеть через шесть-восемь недель", - сказал Грин.

Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что партнеры Киева, безусловно, обеспокоены способностью Украины противостоять полномасштабному российскому военному натиску. Однако он отметил, что возможности западных государств подтолкнуть Украину к уступкам, против которых она против, ограничены.

"Курская операция - еще одно напоминание о том, что украинцы сохраняют изрядную дерзость и желание удивить даже западных партнеров", - сказал он.

Перспективы мирных переговоров с Россией

Как писал УНИАН, Киев хочет видеть представителей Москвы на следующем саммите мира. К тому моменту должен быть готов детальный план окончания войны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, чем больше стран присоединятся к этому процессу, "тем больше стран будут глубоко понимать детально этот план".

Между тем канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что переговоры между Россией и Украиной должны состояться "без предварительных условий", местом для проведения переговоров он предложил Австрию. Так Негаммер отреагировал на желание Путина брать за основу переговоров ультиматум о капитуляции Украины от весны 2022 года.

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