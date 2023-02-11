Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Несмотря на значительные потери российские оккупационные войска продолжают наступать на пяти направлениях в Украине.

"Несмотря на значительные потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6: 00.

Сейчас на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация - без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

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"Вместе с тем, враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - говорится в сводке.

В то же время украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объектах противника.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал Генштаб, за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет и нанесла 59 авиаударов, 28 из которых - по использованию беспилотников "Shahed-136".

Отмечается, что российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В ГУР заявили, что "ракетный блицкриг" Российской Федерации провалился, но она продолжит наносить удары. Оккупанты имеют еще много устаревшего ракетного вооружения.

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