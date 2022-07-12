Глава Кремля хотел не только захватить украинские земли, но и стереть украинскую идентичность.

США считают, что российской армии не удалось осуществить стратегические планы Путина в войне против Украины.

Об этом во время брифинга сказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан, цитирует Укринформ.

Салливан напомнил, что глава Кремля хотел не только захватить украинские земли, но и стереть украинскую идентичность.

"Россия уже по сути провалила свои стратегические цели в Украине... Они не достигли этого. Киев выстоял, Харьков выстоял, Одесса выстояла, крупные города Украины на большей территории страны находятся в украинских руках, их мужественно и умело защищают украинские военные при поддержке Соединенных Штатов и союзников по НАТО, а также других стран со всего мира", - отметили в Белом доме.

Вашингтон уверен, что Путину не удастся добиться успехов.

Хотя силы России в последнее время и смогли "дюйм за дюймом" продвинуться на отдельных участках на востоке Украины, сказал Салливан, но ВСУ заставили заплатить за это высокую цену. Так же россияне платят и из-за санкций Запада.

"Мы продолжим работать с украинскими военными и украинским правительством над стратегией, которая в конце концов достигнет своих целей как на поле боя, так и за столом переговоров", – подчеркнул Салливан.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".

Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.

В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.

По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.

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