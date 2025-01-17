Очевидцы сообщали, что к горящей нефтебазе в Людиново едет большое количество пожарных машин.

Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что в результате удара украинских беспилотников "произошло возгорание на территории промышленного предприятия" в городе Людиново.

Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь, но местные телеграм-каналы пишут о пожаре на местном нефтехранилище.

"На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации пострадавших нет", - написал Шапша.

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Между тем, местные жители рассказали телеграм-каналу SHOT, что около 22:00 над городом были слышны несколько взрывов, после чего "в районе местной нефтебазы начался пожар". Очевидцы сообщали, что к горящей нефтебазе в Людиново едет большое количество пожарных машин.

В соцсетях опубликованы кадры с сильным пожаром и клубами дыма в городе.

Пользователи соцсетей сообщили, что речь идет о нефтебазе и нефтехранилище "Калуганефтепродукта" в Людвиново. Атака на этот объект не первая - нефтехранилище в Людвиново трижды подвергалось ударам беспилотников в 2024 году.

Удары по территории РФ - последние новости

Ранее Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Белгородской области России. Об этом сообщал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ.

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