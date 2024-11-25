Операцию провела военная разведка, поражено АО "Калуганафтопродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины этой ночью был поражен объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.

Как сообщили источники УНИАН, объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видно безуспешные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадают во вражескую цель, вызывая масштабные разрушения", - отмечают источники в военной разведке.

Там обращают внимание, что несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованных видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО "с энтузиазмом и в хорошем настроении".

Украинские атаки по России

Как сообщал УНИАН, Украина уже провела ряд операцию по уничтожению предприятий на территории РФ, которые работают на военный потенциал страны-агрессора. Речь идет об атаках как на нефтеперерабатывающие предприятия, так и на производства ВПК. В частности, в этом месяце дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Минобороны РФ тогда отчиталось о 17 сбитых и перехваченных беспилотниках над территорией четырех регионов - над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями.

Также ВСУ проводят атаки на военные объекты россиян, уничтожая склады с боеприпасами и техникой врага.

В начале ноября украинские дроны-камикадзе впервые поразили российские корабли в Каспийском море. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск, что в республике Дагестан (РФ). В частности, вероятно это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

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