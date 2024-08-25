Боевые единицы врага не выходят на патрулирование, скорее всего, из-за опасения потерь.

По данным Военно-морских сил ВС Украины, российские оккупанты уже неделю не выводят в акваторию Черного моря свои корабли - даже "снята" субмарина с охраны военной базы в Новороссийске.

Как отметил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, в последнее время РФ каждый день выводила на дежурство подводные ракетоносители, но сейчас ситуация изменилась.

"Сегодня фактически неделю - нет ни одного российского ракетоносителя в акватории Черного моря - то есть, фактически можем констатировать, что провели седьмые сутки без российских кораблей в Черном море. В Азовском море - этот срок еще больше...", - сказал спикер.

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Он предположил, что боевые единицы врага не выходят на патрулирование, скорее всего, из-за опасений потерь.

"Другой вопрос, почему они прекратили таким образом охранять пункт базирования, как они раньше делали, - за счет подводной лодки. Думаю, со временем узнаем эту информацию", - добавил Плетенчук.

Он не исключает, что это может быть связано с каким-то техническим обслуживанием или другими внутренними решениями оккупантов. Военный также сообщил о ситуации в районе Крымского города, который врагом плотно охраняется даже без присутствия морской компоненты.

"Они выстраивают теперь другие механизмы, которые должны компенсировать отсутствие кораблей в море. Это развитие различных гидротехнических сооружений - это и понтоны, и баржи, и непонятные конструкции, которые они вдоль моста строят, это и авиация, которая постоянно присутствует в воздухе. То есть они этот объект пытаются максимально защитить", - говорит представитель ВМС.

По его словам, защиту противник обеспечивает как с земли (чтобы предотвратить наземные операции), из-за чего ввели строгий пропускной режим, как на государственной границе, и с воздуха - пытаются защитить путепровод от украинских дронов.

Операция на Кинбурнской косе

Напомним, вчера подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили российских оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе - поразили миномет и боевой комплект. Военные моряки обнародовали видео, на котором зафиксированы боеприпасы противника и вооружение, которое украинским защитникам удалось отследить. Впоследствии по целям наносится удар, происходит мощный взрыв, в небо поднимается огонь и столб дыма. В ВМС уточнили, что поражение нанесено дроном, атакован 120-миллиметровый миномет и боевой комплект.

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