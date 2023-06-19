Действия на широком фронте не позволяют противнику определить направление основного удара ВСУ, считает Сергей Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец дал комментарий относительно сообщений Института изучения войны о приостановлении контрнаступления ВСУ и публикации The Wall Street Journal, что украинское командование пересматривает тактику, поэтому остановило наступление.

Эксперт в этере Эспрессо отметил, что ВСУ применяют особую тактику.

"Мне кажется, что эти публикации не совсем соответствуют реальности. Сейчас украинская сторона на протяженности 150 км Запорожского фронта проводит действия на 5 направлениях. В течение недели ротными группами были совершены действия, выявившие особенности российской обороны. Действия на широком фронте не позволяют противнику определить направление основного удара ВСУ, но заставляют его подтягивать резервы со второй и даже третьей линии обороны. Эти резервы попадают под наш огонь артиллерии. Эта тактика наших действий на широком фронте будет сохраняться определенное время", - сказал Згурец.

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Он добавил, что прохождение вражеских минных полей требует особой тактики. Потому что, проходя минные поля, мы делаем остановки узкими колоннами, а враг в то время поднимает вертолеты с целью атаковать остановившиеся колонны.

"Соответственно, сейчас нагрузка на нашу сторону заключается в том, чтобы уничтожать артиллерию противника, которая угрожает нашим наступательным действиям, уничтожать вертолеты, также активно работают инженерные подразделения – все эти процессы происходят по всему участку фронта в разных степенях интенсивности. Если вспомнить изгнание противника из Херсонского направления, тогда такие действия продолжались около двух месяцев. Сейчас мы имеем гораздо более плотную оборону противника, поэтому продолжительность наступательных действий будет достаточно значительной", - пояснил Згурец.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 630 российских оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники и вооружения. Всего на войне в Украине Россия потеряла около 220 тыс. 450 военных и наемников.

По данным британской разведки, в эти дни российская армия подвергается наибольшим потерям со времени пиковых боев за Бахмут в марте этого года. Особенно ожесточенные бои сейчас продолжаются в Запорожской области.