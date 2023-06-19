Аналитики при этом указали, что ВСУ еще не задействовали все силы и средства, предназначенные для контрнаступательных операций.

ВСУ могут приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть тактику для будущих операций.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики привели оценку ситуации начальника разведки Эстонии полковника Марго Гросберга, который заявил пару дней назад, что в ближаюшую неделю наступления не будет. Издание Wall Street Journal также сообщило 17 июня, что ВСУ "по большей части приостановили наступления в последние дни" из-за того, что командование пересматривает тактику.

Аналитики отметили, что это согласуется с недавними наблюдениями ISW о масштабах и подходах локальных украинских контратак на юге и востоке Украины.

В ISW напомнили, что Украина еще не включила большую часть имеющихся сил в контрнаступательные операции и еще не развернула основные усилия. "Оперативные паузы — характерная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", - подчеркнули в Институте.

Также аналитики оценили интервью Wall Street Journal (WSJ) с российскими военнопленными и отметили, что их слова указывают на сохраняющиеся серьезные проблемы с моральным духом и командованием среди передовых российских частей и продолжающееся использование "заградительных отрядов" для стрельбы по отступающим.

Также указано, что военнопленные сообщили о широко распространенном страхе перед украинским контрнаступлением среди российских войск на передовой. Военнопленные также указали, что россияне испытывают проблемы со снабжением и укомплектованием своих подразделений - они с трудом укомплектованы танкам и бронетранспортерами.

Контрнаступление ВСУ

Разговоры о контрнаступлении велись уже давно. В мае западные партнеры Украины заявили, что сделали все возможное, чтобы подготовить ВСУ к будущей операции. Затем в Минобороны Украины заявили, что вопреки ожиданиям, оглашать о начале контрнаступления не будут. А секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что когда начнется спецоперация, оймут все.

Спустся некоторое время Генштаб сообщил об успехах наший военных на фронте, и освобождении от российских оккупантов украинских населенных пунктов.

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