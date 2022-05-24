Это станет вызовом для военного командования.

Российские войска будут пытаться сорвать подготовку ВСУ к эксплуатации западного вооружения, с этой целью будут атаковать полигоны по обучению новому оружию.

Об этом в блоге Эспрессо написал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он отметил, что это станет вызовом для военного командования.

"На самом деле была аналитическая информация, которая говорит о том, что враг будет наносить удары по местам, где происходит подготовка личного состава. Такая ситуация является вызовом для личного руководства ВСУ, потому что зная об этих рисках, надо с особым вниманием подходить к подготовке наших военных. Я понимаю, что у нас есть ограничения непосредственно с базами, но, понимая риски использования врагом ракетного оружия, таких вещей надо избегать. Три случая подряд - это на самом деле означает, что мы делаем ошибки с точки зрения подготовки нашего личного состава", - написал он.

Згурец предупредил, что такие вещи могут повторяться. "Я о том, что места подготовки личного состава, в частности Десна, Яворив – являются приоритетными целями для врага".

Напомним, что в ночь на 17 мая враг обстреливал военный объект в Яворовском районе Львовской области. Обломки сбитой ракеты тогда частично повредили железнодорожную инфраструктуру.

20 мая ВСУ сбили над областью очередную крылатую ракету россиян.

В результате авиаудара по поселку Десна в Черниговской области, нанесенного оккупантами 17 мая, погибло 87 человек.

21 мая Россия нанесла два ракетных удара по полигону на Ровенщине.

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