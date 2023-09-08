Оккупанты оконфузились выборами на Запорожье / фото ua.depositphotos

Российские захватчики эпически оконфузились во время так называемых "выборов" на временно оккупированной части Запорожской области.

В сети появилось видео, которое красноречиво демонстрирует уровень подготовки к псевдовыборам. Во время голосования выяснилось, что местную жительницу с фамилией Пригода вдруг переименовали в "Приключение". 

"Ну, вы исправите. Она не "Приключение", а Пригода", - сказал родственник женщины, едва сдерживая смех.

"Выборы" на оккупированных территориях - что известно

В начале сентября россияне пытаются провести "выборы" к оккупационным властям.

30 августа Служба безопасности Украины устроила очередной хлопок "кадыровцам" и коллаборантам, которые готовились к "выборам" на временно оккупированной части Запорожья. Был удар беспилотниками по "избирательному участку" в городе Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района. Там собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, "кадыровцы". Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов. 

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Затем в оккупированном Бердянске, где захватчики хотят провести так называемые "выборы", были взрывы и разрушения.

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