Два взрыва прогремели в полночь на территории лицея, где один из таких участков.

В оккупированном Бердянске, где захватчики хотят провести так называемые "выборы" были взрывы и разрушения. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко", - отмечает он.

Федоров сообщил, что два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков". "Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами", – добавляет он.

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При этом напомнил, что вслед за Новой Каховкой, Каменкой-Днепровской и Васильевским районом "тревожные колокольчики громко догнали оккупантов Бердянска". Он отметил, что это показывает оккупантам, что пора "сворачивать псевдовыборы".

Так называемые "выборы" на оккупированной части Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября враги пытаются провести "выборы" к оккупационным властям.

30 августа Служба безопасности Украины устроила очередной хлопок "кадыровцам" и коллаборантам, которые готовились к "выборам" на временно оккупированной части Запорожья. Был удар беспилотниками по "избирательному участку" в городе Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района. Там собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, "кадыровцы". Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов".

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