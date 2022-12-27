По его словам, это лишь 20% из того, что могли затрофеить бойцы во время двух атак.

Воины К-2 54 ОМБр затрофеили много оружия по итогам двух удачных атак на одном из направлений.

Комбат второго батальона бригады показал импровизированный "зал" трофеев. По его словам, это лишь 20% из того, что могли забрать воины.

Командир батальона отметил, что каждый трофейный автомат на видео - это один ликвидированный оккупант. На кадрах также видно несколько касок оккупантов. По состоянию некоторых из них очевидно, что произошло с их владельцами.

Видео дня

"Подчеркиваю, что один автомат, который здесь есть, - это один уничтоженный враг. Можете посмотреть сколько здесь всего. Только не повезло некоторым Ванькам", - отметил комбат.

Потери России в Украине - актуальные данные

Напомним, общие боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 27 декабря ориентировочно составили более 103 тысяч человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3 тысячи 16, боевых бронированных машин - 6 тысяч 24, артиллерийских систем - 1 тысячу 998, реактивных систем залпового огня - 418.

Вас также могут заинтересовать новости: