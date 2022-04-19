Всемирно известный режиссер побывал в городе Дергачи.

Режиссер фильма "007: Не время умирать" о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага побывал в Харьковской области и своими глазами увидел последствия обстрелов со стороны России. Также мужчина спас из-под завалов собаку.

Об этом сообщил глава организации WCK Хосе Андрес в своем Twitter-аккаунте.

"Мой новый лучший друг Кэри Фукунага - удивительный человек, помогающий нам. За несколько недель он нашел и спас лучшего друга под завалами в Дергачах, к северу от Харькова", - написал глава благотворительной организации.

Сообщается, что Фукунага был на Харьковщине в роли волонтера - на протяжении нескольких недель людям, оказавшимся на грани гуманитарной катастрофы, доставлял продукты питания, медикаменты и одежду.

Напомним, Хью Джекман поговорил с мальчиком из Одессы, который нарисовал Росомаху.

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