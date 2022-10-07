Денис Попович считает, что хорошие новости с этого направления поступят совсем скоро.

Украинская армия перегруппировалась и готова двигаться дальше. Враг утверждает, что следующими целями ВСУ станут Сватово и Кременная. Хорошие новости с этого направления должны поступить в ближайшее время — недели ждать не придется.

Таким прогнозом поделился военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"Так называемые российские военкоры, освещающие ситуацию на фронте, говорят, что происходила перегруппировка, и теперь украинская армия накопила силы для дальнейшего движения. Прежде всего называется Сватово, во вторую очередь — Кременная", — заявил Попович.

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Журналисты задали военному обозревателю уточняющий вопрос касательно сроков освобождения упомянутых населенных пунктов. Они все чаще фигурируют в новостях, но пока непонятно, речь идет о неделях или днях до освобождения.

"Думаю, все-таки не недели. Если мы там провели перегруппировку и, если наши силы превосходят силы противника, думаю, что это не недели. Думаю, что в ближайшее время мы услышим хорошие новости с этого направления", — ответил Попович.

Освобождение Сватово и Кременной: что известно

В начала октября ВСУ взяли под контроль Лиман и Торское. Это освободило путь к Кременной, где россияне пытаются организовать оборону. Сюда же сбежали остатки подразделений, разбитых в районе Лимана.

По словам советника ОП Украины Алексея Арестовича, Заречное и Торское — это "единственное вменяемое направление выхода на Кременную".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что штурмовать город будет сложнее, чем Лиман. У рашистов было больше времени "зарыться, настроить рубежей и заминировать подходы". Однако в качестве подкрепления в Кременную бросают недавно мобилизованных резервистов, а не регулярные части. Поэтому полностью остановить ВСУ враг не сможет.

В Сватово, как сообщил Арестович, для оккупантов тоже сложилась плохая ситуация. По данным Гайдая, рашисты заминировали объекты инфраструктуры в городе и вывозят оборудование из основных медицинских и социальных учреждений.

По словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, оккупационные войска стягивают инженерную технику к Кременной и Сватово, чтобы подготовиться к обороне.

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