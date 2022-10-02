По его словам, вина за трагедию лиманской группировки оккупантов лежит на президенте РФ Владимире Путине.

За освобожденным Лиманом может образоваться новый котел. В районе Заречья российские оккупанты удерживали коридор для выхода лиманской группировки, но теперь и сами могут оказаться в ловушке.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил на канале Фейгин LIVE.

"Там, если наши дорежут Заречное, будет еще один мини-котельчик. Заречное и Торское. Там еще есть отдельные части, которые пытаются удерживать "горловину" котла. Это было единственное вменяемое направление выхода на Кременную ", - отметил он.

Арестович добавил, что для этого Россия подтянула туда определенное количество резервов.

"Трагедия лиманской группировки для российской стороны - это полностью и целиком во власти Путина. Это он настоял, чтобы они остались на месте, хотя с военной точки зрения не было никакого разумного смысла", - подчеркнул он.

По словам советника главы ОП, по направлению к Сватово для россиян также сложилась плохая ситуация, и темпы продвижения ВСУ шокируют оккупантов - обороны просто нет.

"Их дернули под Лиманом. Одна ошибка тянет за собой другую. Воронка катастроф так и работает", - объяснил Арестович.

Ситуация на фронте за 1 октября

ВСУ за сутки уничтожили 530 российских захватчиков. С начала полномасштабной войны ликвидировано около 59610 оккупантов.

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов. Также нашей авиацией было нанесено девять ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в том числе по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

Есть успехи в Донецкой области - освобожден Лиман, который Россия использовала как логистический и транспортный узел для своих операций на севере региона.

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