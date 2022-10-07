В Кадиевке россияне уничтожают документы особой важности, которые касаются оккупации.

Во временно оккупированном Сватово россияне заминировали объекты инфраструктуры и призывают самостоятельно выезжать. А в Кадиевке оккупанты уничтожают документы особой важности.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Понимая неудобство для длительной обороны ландшафта местности, россияне решили вывезти из Сватово основные медицинские и социальные учреждения – прежде всего, оборудование", - отметил Гайдай.

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По его данным, оккупационные органы власти в городе работают в "урезанном" формате и предлагают самостоятельно эвакуироваться.

"Уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", - сообщил председатель ОВА.

"Интересный приказ получила так называемая "власть" в Кадиевке. Там сейчас происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно тех, что содержат историю оккупации", - отметил он.

Также Гайдай рассказал и о мобилизации в РФ. По его словам, недавно объявленная частичная мобилизация быстро поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов, которые остаются без мужчин. Призыв происходит методом облав, практически все население призывного возраста силой доставляют в военкоматы.

И уже скоро их вернут на место. Скорее всего, в горизонтальном положении", - спрогнозировал Гайдай.

Освобождение Луганской области

ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что деоккупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

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