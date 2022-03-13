Также повреждена инфраструктура.

В результате авиаударов оккупационных сил Российской Федерации по военному аэродрому возле Кропивницкого погибли 7 человек.

Об этом в видеообращении, обнародованном в Telegram, сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

"В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, имеем семеро погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий", - сказал Райкович.

Напомним, вчера, 12 марта, российские военные ракетами обстреляли аэропорт Канатове.

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