По состоянию на 30 мая 66 тыс. 491 ребенок получил статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

С 2014 года в результате российской агрессии в Украине погибли 152 ребенка и еще 146 получили ранения.

Как сообщила пресс-служба Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сегодня Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, и отмечает Международный день детей - невинных жертв агрессии.

Отмечается, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине в течение всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибли 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчика и 26 девочек).

В Офисе омбудсмена подчеркивают, что эта статистика не отражает реальных масштабов потерь. "Невозможность обеспечения государственного контроля за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по другую сторону линии разграничения", - говорится в сообщении.

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По данным Национальной социальной сервисной службы, по состоянию на 30 мая 66 тыс. 491 ребенок получил статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

Однако для таких детей на законодательном уровне не предусмотрены никакие гарантии, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Уполномоченный по правам человека призывает правительство, парламент, органы госвласти, органы местного самоуправления и общественность приложить максимум усилий для внедрения политики защиты и безопасности украинских детей от вооруженного конфликта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Автор: Антонина Доломанжи