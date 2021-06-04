С начала нападения России на Украину на территории нескольких областей погибли более 240 детей.

Сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Соответствующее постановление под № 5343 приняла Верховная Рада в Международный день защиты детей, 1 июня текущего года.

Дата дня памяти была выбрана не случайно, ведь ежегодно именно 4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Читайте такжеЗадевает за живое: "Океан Эльзы" и Alyona Alyona выпустили совместный клип (видео)Этот день является особенно важным для детей в Украине, учитывая ситуацию на востоке нашего государства.

Так, начиная с 2014 года, с начала нападения России на Украину на территории некоторых регионов, в частности Донецкой и Луганской областей, погибли более 240 детей, еще 56 пропали без вести. При этом, по данным различных источников, травмы и ранения получили от 167 до более 500 малолетних граждан Украины.

С целью достойного чествования памяти погибших детей Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендовано организовать тематические теле- и радиопередачи, а местным органам исполнительной власти – путем наименования учебных заведений, учреждений внешкольного образования, топонимических объектов.

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Автор: Алина Вишневская