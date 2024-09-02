По словам бывшего посла США в НАТО, Курская операция демонстрирует, что Россия находится на пределе своих возможностей.

Вторжение Украины в Курскую область РФ показывает, что Россия не может одновременно нападать и защищаться. Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО Курт Волкер, передает Business Insider.

"Россия не может нападать на Украину и защищать Россию одновременно, ей пришлось сделать выбор", - сказал он на конференции GLOBSEC в Праге.

По его словам, России "придется переместить силы из Украины для защиты РФ", и что это "то, чем мы должны воспользоваться с помощью систем дальнего радиуса действия, чтобы ударить по ним, пока они движутся".

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Дипломат добавил, что вторжение Украины в Курскую область "демонстрирует, что Россия находится на пределе своих возможностей".

В то же время заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности в Вашингтоне на прошлой неделе, что армию РФ ждет "тяжелая борьба", если они захотят вернуть захваченные территории региона.

Курская область - последние новости

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Россия постепенно будет стирать с лица земли часть Курской области, которая находится под контролем ВСУ. В то же время он считает, что украинские военные имеют перспективы взять под контроль Глушковский район Курской области.

Также в ВСУ рассказали, что сейчас происходит на территории Курской области, которую контролируют украинские защитники. По словам военных, сейчас гуманитарная ситуация на этой территории является сложной, ведь российская армия усилила обстрелы российских городов и сел.

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