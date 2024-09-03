Возле одного из населенных пунктов в Донецкой области украинские воины смогли восстановить позиции, сообщили в Институте изучения войны.

Продолжается война в Украине, и защитники нашей страны имеют успехи под городом Покровск Донецкой области.

Кадры с геолокацией, которые были опубликованы в понедельник, 2 сентября, свидетельствуют о том, что украинские воины "восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (к юго-востоку от Покровска)", сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе", - отметили аналитики.

Видео дня

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Покровском направлении российские оккупанты концентрировали атаки возле Новогродовки.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Российские захватчики уже длительное время пытаются наступать на части Донбасса, в том числе проявляют повышенную активность в направлении Покровска и несут огромные потери. Общие потери РФ на 2 августа 2024 года в нашей стране составляют приблизительно 580 тыс. 590 противников.

По мнению летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, на фронте у врагов главная задача - не захват Покровска. Эксперт добавил, что этот город больше необходим противнику как механизм выполнения основной задачи, - вытеснения нашего гарнизона из Угледара, поскольку угледарское выступление для оккупантов - "как кость в горле".