ВСУ нанесли удар по участку линии фронта, который в последнее время был относительно спокойным, и поэтому мог оказаться более неожиданным.

В воскресенье российские и украинские войска начали отдельные, но одновременные атаки по разным направлениям на территории Курской области. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, возможно, одна атака должна была помешать другой, однако результаты этих атак будут видны лишь через несколько дней.

"Знали ли украинцы о приходе русских? Знали ли русские о приходе украинцев? Трудно сказать, и может пройти несколько дней, прежде чем дым рассеется и станут ясны мотивы и результаты", - пишет он.

Как отмечает аналитик, украинцы продвинулись чуть менее чем на две мили, но пока неясно, смогут ли они закрепиться и удержать завоеванные позиции. В то же время россияне атаковали большими силами бронетехники, нацелившись на северо-западный край Курского выступа в районе деревень Малая Локня, Леонидово и Свердликово. В этой атаке участвовали бойцы 155-й и 810-й морских пехотных бригад и 106-й воздушно-десантной дивизии, всего было задействовано около 40 единиц техники, это сделало ее самой крупной с момента вторжения ВСУ.

Видео дня

При этом, как отмечает Акс, русские предсказуемо атакуют Курский выступ одними и теми же бригадами и полками на одних и тех же участках с октября. В то же время украинская атака нанесла удар по участку линии фронта, который в последнее время был относительно спокойным, и поэтому мог оказаться более неожиданным.

"Некоторые российские каналы в последнее время предупреждали о наращивании украинских сил под Курском и возможном наступлении, - говорит Роб Ли, аналитик Исследовательского института внешней политики. - Но, по-видимому, наращивание сил происходило достаточно далеко от места возможного наступления, чтобы русские не смогли подготовить специальную оборону.

Кроме того, украинское наступление возглавлялось саперными машинами, а для транспортировки использовались бронированные грузовики и боевые машины, которые высаживали пехотинцев, а затем возвращались к основной украинской линии.

Такая техника "карусели" в сочетании с мощными радиопомехами может свести к минимуму украинские потери от беспилотников, хотя и не исключит их полностью, отмечает аналитик.

Ситуация в Курской области

5 января стало известно, что ВСУ пошли в наступление на нескольких участках фронта в Курской области РФ. Для врага эта операция оказалась неожиданной. В Минобороны РФ признали новое наступление ВСУ в Курской области. В частности российский военкор Роман Алехин отметил, что ВСУ начали продвижение в северо-восточном направлении от Суджи, нацелившись на район Большого Солдатского.

В то же время россияне в Курской области проводят наступление на населенные пункты Малая Локня, Свердликово и Леонидовка.

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