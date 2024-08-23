Издание отмечает, что пока нет явных признаков ослабления атак на украинские позиции.

Вторжение ВСУ на территорию России 6 августа открыло новый фронт и поставило под сомнение мнение о том, что война зашла в тупик. Украина надеется, что наступление заставит Россию перенаправить свои войска из Донбасса - центра боевых действий на востоке страны. Источник в украинском правительстве подтвердил The Economist, что военная активность в Донбассе снизилась с 16 августа, за исключением наступления на Покровск.

Однако издание решило самостоятельно оценить, действительно ли активность на линии фронта меняется. Для этого использовались спутниковые данные НАСА для мониторинга высокотемпературных тепловых явлений, таких как пожары и горячий дым. Затем они оценивались алгоритмом машинного обучения, чтобы определить, связаны ли они с текущими боевыми действиями, а не с лесным пожаром или дымом от фабрики.

Чтобы оценить эффект Курского наступления, The Economist сравнил частоту пожаров в Курской области с пятью областями Украины, которые приняли на себя основную тяжесть войны: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской.

Видео дня

"Наш трекер пока не обнаружил явных признаков ослабления атак на украинские позиции. Наши данные свидетельствуют об относительно стабильной активности на линии фронта в Харькове и Херсоне, а также о росте активности в Запорожье и Донецке. Также Россия продолжает наступать на востоке Украины с 6 августа и приближается к Покровску", - пишет издание.

В то же время спутниковые данные The Economist по Курской области свидетельствуют об увеличении активности: с пяти пожаров в день в среднем в июле до более чем 150 с 19 августа.

"Их местоположение и значительное увеличение с начала вторжения позволяют предположить, что большинство из них связано с боевыми действиями. Это может свидетельствовать как о продвижении Украины в этом районе, так и о контратаках России, - пишет издание, отмечая, что солдаты и военные источники также подтверждают, что бои в Курске активизировались после первоначальных успехов Украины.

Война в Украине - новости

Издание The Telegraph прогнозирует, что Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году. Несмотря на продвижение РФ на Донбассе, еще есть шансы изменить ситуацию.

В то же время, по данным аналитиков Deep State, российские войска за последние сутки захватили сразу три населенных пункта в Донецкой области - Камышевку, Заветное и Новожеланное.

При этом в Курской области ВСУ продолжают выполнять поставленные задачи. За последние дни они взорвали три моста через сейм, изолировав около 300 миль территории и отрезали находящиеся там российские подразделения от основных сил.

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