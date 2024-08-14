Наступление ВСУ уже показало, насколько россияне были оторваны от реальности, говорит Подоляк.

Украина пока не будет раскрывать военные цели операции в Курской области, но не скрывает политическую цель: защитить украинское приграничье от обстрелов и показать россиянам некомпетентность кремлевского режима. Об этом в интервью "Медузе" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что режим секретности, который обеспечил первоначальный успех операции, продолжает помогать украинским бойцам и сейчас. Поэтому раскрывать именно военные цели ВСУ на Курском фронте пока рано. Однако о политических целях Подоляк готов говорить открыто.

"Первая — Украина ведет оборонительную войну, выдавливая российскую артиллерию на необходимое расстояние, чтобы ее нельзя было использовать по гражданскому населению", – объясняет он.

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Второй "политической" задачей Подоляк считает перерезание логистических маршрутов, по которым Россия подвозит резервы по всей линии фронта.

"Украина не ставит перед собой цель оккупировать эту территорию, а ведет войну именно в рамках обороны и разрушает только военные объекты. Социальные объекты остаются под контролем Российской Федерации — для Украины они не представляют никакой ценности", – подчеркнул он.

Третья задача, по словам советника главы ОП, состоит в том, чтобы "показать несостоятельность" российского гражданского и военного руководства.

"Они не могут понять, что происходит, не способны на быстрые эффективные решения и своими действиями еще раз доказывают, что слабо управляют ситуацией. В этом смысле мало что изменилось со времен вагнеровского похода в 2023 году. Соответственно, для наших партнеров должно быть очевидно, что Россия не настолько сильна, чтобы контролировать внутренние риски, постепенно нарастающие из-за войны", – заявил Подоляк.

Четвертая политическая цель операции, по версии советника главы ОП, состоит в том, чтобы перенести войну на территорию самой России.

"При входе в Курскую область мы увидели, насколько шокированы люди: они живут в другой реальности. Им кажется, что война уже идет чуть ли не на территории стран Европы, а у них никаких рисков нет. Сейчас они видят совершенно другую ситуацию. Конечно, все это будет иметь тяжелые социальные последствия для России. Возможно, наконец начнется какая-то дискуссия о том, что это за война и к каким последствиям она приведет", – говорит он.

При этом Подоляк заверил, что Украина не намерена "учреждать какие-то оккупационные администрации" в Курской области, как это делает Россия на захваченных украинских территориях.

Операция в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Украина откроет гуманитарные коридоры из Курской области для эвакуации оставшегося там населения. Гражданские россияне в буферной зоне РФ находятся под защитой международного гуманитарного права, которого придерживается Украина, отметили в Кабмине.

Тем временем в России начали искать строителей для рытья окопов в Курской области, в том числе по объявлениям. В основном ищут рабочих-вахтовиков для "строительства фортификационных coopyжeний (oкопы, доты, противoтанкoвыe сooружения)" и за смену им предлагают от 5 до 7 тысяч рублей.

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