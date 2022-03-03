Россияне пытаются окружить Харьков с запада, сказал Арестович.

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что наступление на Харьков российских войск замедлилось.

Об этом он заявил во время ежедневного брифинге в Киеве, 3 марта.

Россияне пытаются окружить город, однако несут большие потери.

"Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но понесет катастрофические потери в технике и личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки", - сказал Арестович.

Харьков - один из многих городов Украины, который подвергается наибольшим ракетным ударам со стороны российских захватчиков.

Объясняя тактику врага, в Генштабе ВСУ отмечали, что оккупанты прибегли к авиаударам, потому что не в состоянии сойтись в боях с украинскими военными.

Россияне бомбят не только военные объекты, но и гражданских.

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