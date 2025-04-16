Оккупанты сейчас не используют бронированную технику, а действуют исключительно малыми штурмовыми группами.

Активность врага в приграничье Сумщины и Харьковщины за последний период возросла: Россия хочет перенести зону активных боевых действий на территорию Украины, и на это направлены ее действия. Об этом сказал на брифинге спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, с начала этого года враг нарастил количество обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, граничащих с РФ. Большинство обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области, меньше - на Черниговщину, но все равно они есть каждый день. Для нанесения ударов в последнее время враг больше начал использовать именно беспилотные летательные аппараты.

"Это и сбросы с дронов, и дроны на оптоволокне, и FPV-дроны. Если проанализировать прошлый год, большинство обстрелов тогда было с помощью артиллерийских средств", - отметил Демченко.

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В то же время по сумскому участку враг также активно использует авиацию, сбрасывая управляемые авиационные бомбы. При этом, по словам Демченко, РФ не прекращает применение малых штурмовых групп, которые пытаются заходить на Сумщину с целью закрепиться и расширить зону активных боевых действий на территории Украины.

"Но этот отрезок, если сравнивать со всей протяженностью границы в пределах Сумщины, а это более 530 км, незначительный. Фактически скопление действий врага в большинстве наблюдается по направлению населенных пунктов Новенькое, Басовка, а также по направлению населенного пункта Журавка. Враг не считается с потерями своих солдат. Фактически эти группы пытаются заходить ежедневно. Наши воины их уничтожают с помощью артиллерии, дронов", - рассказал представитель ГПСУ.

По информации Демченко, враг сейчас не использует бронированную технику, чтобы прорвать нашу границу. Однако отдельные малые штурмовые группы пытаются пересечь границу на квадроциклах, чтобы продвинуться максимально глубоко. Но такие группы также уничтожаются.

В Харьковской области есть два направления, по которым россияне ведут активные боевые действия: это населенные пункты Липцы и Волчанск.

"Также обстановка характеризуется тем, что противник на направлении Волчанска пытается расширить зону боев, осуществляя атаки на позиции украинских воинов, в том числе и подразделений ГПСУ. Однако достичь тех целей, которые ставит перед собой противник, он пока не может", - сказал Демченко.

Говоря о Сумском направлении, он отметил, что здесь враг уже долгое время держит определенные силы, которыми продолжает выбивание ВСУ с Курщины:

"И стоит ожидать, что эти силы он может в дальнейшем использовать для того, чтобы прорвать нашу границу, переходить нашу границу и расширить зону активных боев именно на территории Украины".

А в пределах Харьковской области, отметил Демченко, с тех пор, как в прошлом году враг начал свои наступательные действия в пределах Липцев и Волчанска, эти действия он не прекращает. Также там он держит достаточное количество своих сил и средств.

"И за последний период, мы видим, активность врага в первую очередь на этих участках, если говорить о штурмовых действиях. Они активизировались и они стали больше, чем это было раньше", - сказал Демченко.

Наступление РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области уже началось. Цель врага - создание буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

По словам спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия, российские оккупанты за прошедшие несколько недель усилили давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. Фактически, это часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года, отметил он. Он заверил, что ситуация остается стабильной, Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительную операцию. Он отметил, что Сумы и Харьков имеют выставленную эшелонированную оборону и подготовленные фортификации, и также принимаются другие меры для противодействия врагу.

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