Украина имеет выставленную эшелонированную оборону под Сумами и Харьковом, заявил Дмитрий Лиховой.

Сейчас о принципиальных изменениях на фронте речь не идет. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой на своей странице в Facebook, комментируя вопрос наступления россиян на Сумщине и Харьковщине.

"Противник за прошедшие несколько недель действительно успел усилить давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. Фактически, это часть тех наступательных действий, которые рашисты начали еще в мае 2024 года. При этом ситуация остается стабильной. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительную операцию, а на некоторых участках (например, на границе с Белгородской областью РФ, и не только на границе) - прибегают к мерам активной обороны и имеют успех", - написал он.

Спикер добавил, что захватнические планы оккупантов не являются чем-то новым. РФ ежедневно проводит штурмовые действия на земле и наносит варварские удары с воздуха.

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"Но россияне уже не раз пугали нас наступлениями и намерениями взять что-то "за три дня". А на самом деле они уже скоро полгода не способны взять Покровск, Мирноград, полностью захватить Торецк и Часов Яр. Что уж говорить о Сумах и Харькове, где у нас выставлена эшелонированная оборона, подготовлены фортификации, принимаются другие меры для противодействия оккупантам. Поэтому активизация противника на севере Сумщины и Харьковщины - констатация факта, но не повод для разгона хайпожерских заголовков", - добавил Лиховой.

Наступление РФ: что известно

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне уже фактически начали свое наступление на Сумщине и Харьковщине. Кроме того, он добавил, что среди планов врага - также создать буферную зону и в Черниговской области.

"И останавливаться они не собираются, судя по всему... Вы же видите, что, несмотря на все переговоры, которые идут, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий. Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось", - сказал Сырский.

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