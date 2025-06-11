По словам Романа Костенко, никто не планировал, что ВСУ отойдут с Курщины.

Наступление армии РФ на Сумщине является обратным эффектом Курской операции. Об этом заявил народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко в эфире "Радио Свобода".

"Произошло то, что не планировалось. Никто не планировал, что сейчас отойдут (ВСУ с Курщины - УНИАН), и противник будет продвигаться. Это решило поле боя. Если бы была возможность удерживать поле боя в направлении Курска, мы бы удерживали, но, к сожалению, не смогли", - отметил политик.

Костенко добавил, что продвижение россиян вглубь Сумской области - это те риски, которые ВСУ должны были понимать при планировании Курской операции.

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"Мы рассчитывали держать оборону (на Курщине - УНИАН). Но где-то командование ошиблось, и мы получили обратный эффект этой операции. Это те риски, которые мы должны были понимать, когда ее начинали - если противник нас вытеснит, он будет атаковать это направление", - пояснил нардеп.

По его словам, согласно разведывательной информации, которой располагает Украина, РФ планировала перебросить свои войска из Курской области на Покровское направление, однако решение о наступлении на Сумщину было принято, как отметил Костенко, "на ходу".

"Есть разведданные, которые подтверждают, что российские бригады должны были быть переброшены на Покровское направление. Но потом добавили подразделения морской пехоты и начали наступление на Сумщине. Возможно, они увидели военную и политическую перспективу, чтобы сделать "зеркальные меры" в этой зоне. Решение было принято "на ходу", ведь был приказ о переброске подразделений на Покровское направление", - подчеркнул он.

Наступление РФ на Сумщине - последние новости

Ранее военный эксперт Денис Попович заявил, что на Сумщине армия РФ уже заняла более десяти населенных пунктов. По его словам, речь идет о приграничных селах. Аналитик подчеркнул, что целью такого наступления РФ является выход поближе к Сумам и попытаться установить огневой контроль над этим городом с помощью дронов и артиллерии.

"Затем, возможно, в каком-то будущем, враг захочет создать условия для того, чтобы штурмовать непосредственно Сумы. Но - не на этом этапе", - заверил эксперт.

В то же время соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказал о продвижении россиян на Сумщине. Он отметил, что в большинстве случаев враг имеет количественное преимущество пехоты - "они лезут, как орда, без перерыва".

По его словам, противник сосредоточился на населенном пункте Хотень. До этого оккупанты бросили свои силы на захват Юнаковки.

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