Андрей Шаповалов отметил, что Москве выгодно раскачивать эту тему.

Эксперт по информационной безопасности Андрей Шаповалов в комментарии оценил угрозу наступления российских войск в мае-июне. Он отметил, что враг не собирается останавливаться.

"Учитывая то, что говорит наш президент, учитывая то, что мы видим об их мобилизации, о том, что они не собираются останавливаться. Я от них могу ожидать все, что угодно. С точки зрения, я не военный эксперт, а с информационной, можно говорить о том, что расшатывать эту тему для них выгодно, потому что таким образом они держат в напряжении нас, они держат в напряжении мир", - заявил эксперт в комментарии "Обозревателю".

По его словам, пугая бряцанием оружием россияне реализуют свои цели информационно-психологических специальных операций, а именно выводить противника из равновесия.

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Относительно направлений, на которых может произойти наступление, Шаповалов отметил, что от Путина, учитывая его поведение, можно ожидать любой "нелогичной глупости".

Новое наступление РФ - последние новости

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник прокомментировал возможное наступление россиян в мае-июне, о котором говорил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты действительно давят по линии фронта.

В Институте изучения войны отметили, что оккупанты весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению летом. При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также отметил, что РФ может планировать новое большое наступление на лето.

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