Анатолий Шалару отметил, что контингент в Приднестровье лишь 30% состоит из россиян.

Риски нападения российской армии на Одессу уменьшились. Контингента, который находится в непризнанном Приднестровье недостаточно для наступления.

По словам бывшего министра обороны Молдовы Анатолия Шалару, приднестровский контингент только на 30% состоит из россиян, остальные – "вечером уходят доить корову".

"В Приднестровье находится ограниченный контингент. Сейчас это намного меньше 2 тысяч человек (так как мы запретили ротацию этих военных, и они были вынуждены нанимать местных). Только 30% из них — россияне, которые приехали нести военную службу. Большинство - офицеры, которые приходят с утра на службу, а вечером уходят доить корову. То есть, они армия любителей, а не профессиональные военные. И хотя там остаются российские диверсанты, вести боевые действия они не смогут. Они не представляют никакой угрозы для Украины. В первые месяцы полномасштабной войны они даже спали только на улице, в спальных мешках. Потому что если зашедшие в Украину 24 февраля российские военные иногда и не знали, куда идут, то эти в Приднестровье понимали: пойдут воевать — будут отправлены на убой. Они были напуганы и деморализованы. Это не подготовленные военные", - отметил экс-министр в интервью УНИАН.

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При этом он отметил, что российский контингент был опасен в феврале, но не сейчас.

"Эти военные бандформирования несли угрозу в начале полномасштабной войны, когда существовал риск высадки десанта на юге, соединение с силами в Приднестровье. Но сейчас эта опасность миновала. РФ не имеет достаточно сил для наступления на Одессу и продвижения дальше на Кишинев или на Тирасполь", - подытожил Шалару.

Роль Приднестровья в войне против Украины - что известно

14 июля руководитель объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что деятельность подразделений Приднестровья на границе - для отвлечения внимания.

Кроме того, после объявления мобилизации в Российской Федерации жители Приднестровья отказывались идти в армию РФ, а в "оперативной группе войск" наблюдалось массовое дезертирство.

В свою очередь МИД Молдовы не пустило в страну российских военных. После этого в Приднестровье заявили о намерение присоединиться к России.

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