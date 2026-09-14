'Нас точно где-то надувают': женщину ошарашила цена украинского масла в Албании

Оказалось, что в Албании украинские товары можно купить значительно дешевле, чем в Украине.

Украинка Анастасия Чернуха, которая живет в Албании и воспитывает троих детей, обратила внимание на необычную разницу в стоимости украинских продуктов за рубежом и на родине.

В новом ролике в TikTok она сравнила цену подсолнечного масла украинского бренда "Чумак" объемом 900 мл. В рекламном буклете албанской сети Haso бутылка масла была представлена по акционной цене 149 леков. По словам Анастасии, это примерно 80 гривен.

Украинка решила проверить, сколько такое же масло стоит в Украине. Для этого она открыла мобильное приложение сети "АТБ" и нашла соответствующий товар. Цена составляла 104,98 гривны.

Видео дня

Таким образом, разница составила около 20–25 гривен за одну бутылку.

"Нас точно где-то обманывают", – отреагировала Анастасия, сравнивая цены.

Особенно ее удивило то, что речь идет именно об украинском товаре, который перед продажей в Албании нужно транспортировать и растаможивать. В то же время, по ее словам, в Албании на импорт товаров действует 20-процентная пошлина.

"Украинский товар в Албании стоит на 20 гривен дешевле, при том что здесь взимается 20% пошлины при ввозе товара в Албанию", – сказала женщина.

Видео со сравнением цен вызвало активное обсуждение. Пользователи соцсетей признавались, что также замечали подобную ситуацию с украинскими товарами в других странах.

"Сейчас в Украине жить стало очень дорого", – написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что украинские товары якобы дешевле даже в Израиле. Еще один рассказал о похожей ситуации в Литве.

В то же время стоит учитывать, что сравнивались акционная цена в конкретном албанском магазине и цена в украинском супермаркете, поэтому разница не обязательно является постоянной для всех магазинов и периодов.

Украина за рубежом – последние новости

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