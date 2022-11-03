Экс-министр обороны Молдовы Анатоль Шалару: Армия РФ оказалась неподготовленным сбродом и алкоголиками

Экс-министр обороны Республики Молдова (2015-2016) Анатоль Шалару в интервью УНИАН рассказал, возможно ли сбивать российские ракеты, которые летят над Молдовой, зачем Путину дестабилизация в Кишиневе, а также почему от победы Украины зависит решение приднестровского вопроса.

История с падением частей российских ракет на территории Молдовы - уже не первая. Некоторые эксперты говорят о том, что Россия не стесняется использовать воздушное пространство Молдовы для атак на Украину. Если это так, то что мешает Молдове самой сбивать российские дроны и ракеты?

У Молдовы нет средств ПВО, которые могли бы сбивать такие ракеты. Ранее на вооружении страны были советские комплексы С-125 и С-200, но они не способны сбивать современные ракеты. А если бы Молдова захотела их приобрести, то в бюджете нет средств, чтобы купить такие комплексы.

Эта ракета попала на территорию Молдовы после того, как ее сбили украинские силы ПВО. Это очень хорошо, так как меньше российских ракет достигли своей цели в Украине.

10 октября три или четыре ракеты были запущены из Крыма и пролетали над территорией республики Молдова. Но Россия абсолютно никак не отреагировала ни на последний инцидент, ни 10-го октября, когда РФ нарушила воздушное пространство республики. Теперь это выглядит как месседж правительству. Мол, нам на ваше мнение все равно, или "вы следующие". От республики Молдова мало сейчас зависит.

Но как действовать министерству обороны Молдовы, чтобы выпущенная по Украине российская ракета не упала на дом гражданина Молдовы или молдавскую школу?

Дело в том, что российское оружие не сверхсовременное и не сверхточное. Некоторые из ракет уже старые и неуправляемые. Потому они так опасны своей непредсказуемостью: могут взять ложное направление, сбить гражданский самолет. Их ракета может упасть как на детский сад или школу в Молдове, так и на школу в России. Некоторые из них уже ведь падали на территории РФ.

Но когда меня спрашивают, как можно помочь Молдове, я всегда отвечаю: "Вы должны помочь Украине". Если Украина будет иметь достаточно средств ПВО и сбивать все русские ракеты, шансов, что они упадут на территории Молдовы, не будет.

По вашему мнению, достаточна ли реакция Молдовы на последний инцидент, которая выражается в выдворении сотрудника российского посольства?

Я был даже удивлен, что власти Молдовы вызвали посла РФ и выдворили одного российского дипломата. Мы не знаем кого, имени не назвали. Но поговаривают, в посольстве РФ в Кишиневе работает более 1200 человек, большая часть которых - сотрудники ФСБ РФ. Поэтому, кого бы не выгнали, может быть "фсбшник".

Вы уже говорили, что у части политических элит в Молдове есть понимание, что если Украина падет, то следующей Россия атакует Молдову. На ваш взгляд, увеличивается ли количество сторонников этой теории?

Трудно сказать, что увеличивается. Есть те, кто "ждали" российскую армию в Кишиневе и еще хотели бы надеяться на это. Но, скажем так, уже ждут не так громко. Это уже не модно. То есть, в Кишиневе больше нет таких настроений, мол, скоро приедут российские танки. Теперь "ждуны" стали говорить: "Да, не надо было воевать". Потому что большинству стало понятно, что Украина выстоит и победит.

90% элиты в Молдове поддерживает Украину. Конечно, остаются пенсионеры, ностальгирующие по Советскому Союзу, россияне в Приднестровье, часть гагаузского населения, да и некоторые украинцы в Молдове, которые проживают российскую агрессию. Но все это жертвы российской пропаганды. Нужно время, чтобы они пришли в себя.

В одном из своих интервью вы сказали, что у России есть несколько сценариев для захвата Молдовы. Они уже сошли на нет?

У России был военный сценарий и план задействовать "пятую колонну". Первый вариант уже потерял актуальность, так как Украина показала чудеса на военном поле, а армия РФ оказалась неподготовленным сбродом и алкоголиками. Теперь РФ пустила в ход следующий сценарий — попытку дестабилизировать ситуацию внутри Молдовы.

Возможно, потом придумают еще какой-то сценарий. Например, подкуп министров и депутатов. Путину все это обойдется в 20-30 миллионов долларов, что не слишком дорого для него. Вероятно, начнет с дестабилизации Гагаузии и Приднестровья.

К примеру, сейчас Приднестровье уже не поставляет нам электроэнергию. Россия более чем в половину сократила поставки газа в Молдову. Наверное, ждут, что мы замерзнем, цены поднимутся и повысится недовольство граждан. Расчет на то, чтобы к концу года в Молдове начались массовые протесты, которые бы привели к отставке правительства, парламента и президента. С этой целью Кремль финансирует сегодня промосковские партии, которые стремятся совершить госпереворот.

Я думаю, дестабилизация положения в Кишиневе вызовет напряжение в регионе, а это может облегчить его положение на украинском фронте.

То есть, сегодняшние протесты в Молдове – воплощение одного из российских сценариев?

Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона вместе с партией беглого олигарха Илана Шора, именуемого в Москве "лидером оппозиции" организовывают проплаченные протесты. Они выступают в поддержку России и против евроинтеграции Молдовы. Их цель — свергнуть это правительство и заменить его на промосковское. Могут попытаться сделать это даже путем досрочных выборов. Социалисты, коммунисты и партия "Шор" могут выступить на них единым фронтом. Еще и беглый олигарх Плахотнюк заявил о возвращении в политику.

Но почему беглому политику Шору, который даже обращения к народу Молдовы записывает из Израиля, люди верят?

Я не скажу, верят ли они ему, ведь протесты проплаченные. То есть, участнику митинга платят по 20-30 долларов в день. Эти люди даже не знают, против кого они протестуют. У них нет идеологии, лишь выполняют заказ Москвы.

Если спросить участников такого протеста, в каком городе они находится, большинство не сможет ответить. Это тунеядцы, алкоголики или бедные пенсионеры, которых собирают по селам, подвозят на митинг, а после него забирают домой. Если этим протестующим не будут платить, они не будут участвовать.

По моему мнению, это незаконные протесты. Потому что это не те люди, которые действительно имеют претензии к власти. Но правительство Молдовы боится начала настоящих народных протестов. В стране резко выросли цены, а инфляция уже 30%. Недовольство граждан растет. Отсюда риск, что даже не поддерживающие социалистов и партию "Шора" выйдут на улицы с требованием отставки правительства.

Вместе с тем, здравомыслящие люди понимают, что альтернативой НАТО и ЕС могут быть только эти две пророссийские политсилы, а значит — Кремль и Таможенный союз.

Может ли Молдова сейчас заручится поддержкой США и ЕС, чтобы не позволить России реализовать сценарий захвата Молдовы? 1 ноября посол США в Молдове заявил, что Штаты могут рассмотреть даже вариант передачи республике военной техники.

Конечно, никто не заинтересован в госперевороте, и все помогают. США дает информацию нашим спецслужбам. Работники посольства встречаются с представителями Гагаузии и Приднестровья. Им объясняют, что они могут потерять.

Знаковый пример, что Плахотнюка, Шора, Милютина и нескольких россиян-организаторов протестов уже занесли в санкционный список США. Это говорит о том, что ЕС и США небезразлично происходящее в Кишиневе. Важно, чтобы здесь, на границе с Украиной, было спокойно, и чтобы РФ не одержала здесь еще одну победу.

Что касается военной техники США, они пока не дают летального оружия. Они помогают финансово, готовят наших военных. Все страны члены НАТО помогают нашей армии. Но этого мало, потому что в случае войны с РФ наша армия долго не продержится. Условно говоря, у нас только 10 тысяч человек в армии. В Украине - сотни тысяч, и то война дается очень тяжело.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Молдова должны усиливать сотрудничество в сфере безопасности для противодействия российской агрессии. Какие это могут быть шаги?

Дело в том, что на территории Молдовы по-прежнему находится ограниченный контингент российских войск, который признан незаконным и оккупационным. Это силы, которые могут представлять опасность для Украины в контексте создания определенных провокаций, проведения разведывательных действий и т.д.

Республика Молдова могла бы помочь Украине в данном случае. Например, ужесточить меры безопасности и контроля. Также следует расширить пропускную способность таможенных терминалов. Очереди на украинско-молдавской таможне были огромные. Молдова так и не открыла транзит через свою территорию на военные товары. Даже был такой случай, когда запретили транзит для транспорта с бронежилетами.

Молдавское правительство до этого дня боялось принимать меры, чтобы не вызвать гнев Кремля. Это не делает нам чести. Если РФ хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове, они сделают это без повода.

С самого начала российской агрессии военные эксперты, говоря о планах РФ захватить Одессу, оценивали риски атаки российского контингента с территории Приднестровья. Каковы, на ваш взгляд, эти риски сейчас?

Они сильно уменьшились. В Приднестровье находится ограниченный контингент. Сейчас это намного меньше 2 тысяч человек (так как мы запретили ротацию этих военных, и они были вынуждены нанимать местных). Только 30% из них — россияне, которые приехали нести военную службу. Большинство - офицеры, которые приходят с утра на службу, а вечером уходят доить корову. То есть, они армия любителей, а не профессиональные военные.

И хотя там остаются российские диверсанты, вести боевые действия они не смогут. Они не представляют никакой угрозы для Украины. В первые месяцы полномасштабной войны они даже спали только на улице, в спальных мешках. Потому что если зашедшие в Украину 24 февраля российские военные иногда и не знали, куда идут, то эти в Приднестровье понимали: пойдут воевать — будут отправлены на убой. Они были напуганы и деморализованы. Это не подготовленные военные.

В целом, эти военные бандформирования несли угрозу в начале полномасштабной войны, когда существовал риск высадки десанта на юге, соединение с силами в Приднестровье. Но сейчас эта опасность миновала. РФ не имеет достаточно сил для наступления на Одессу и продвижения дальше на Кишинев или на Тирасполь.

Президент Молдовы Мария Санду в сентябре заявила, что после победы Украины в войне с Россией откроются геополитические, но при этом мирные условия урегулирования приднестровского конфликта. Как именно это возможно?

Только с помощью Украины мы сможем решить приднестровский вопрос. Республика Молдова ведь не может использовать армию против собственного народа. Это запрещает Конституция.

Сейчас уже видно, что Россия не в состоянии помочь Приднестровью. Цель РФ — заставить Республику Молдова взять на себя экономические проблемы Приднестровья. Поэтому вопрос можно решить экономическими путем.

К примеру, правительство Молдовы могло бы принять меры по недопущению обеспечения войск РФ дизтопливом, амуницией и различными товарами, которые они закупают. Республика Молдова могла бы ввести эмбарго и санкции против этих войск. Их же не обеспечивают из России напрямую, они закупают товары через тираспольские и молдавские фирмы. При этом не платят НДС в бюджет Молдовы, а только пользуются льготами подписанной Ассоциации с ЕС. То есть, фирмы Приднестровья работают как молдавские.

Но мы можем организовать все так, чтобы они больше не получали деньги. Газа не будет и экспорта может не быть. Если мы создадим условия для того, чтобы российская армия ушла из Приднестровья, не будет никакой угрозы. Но для этого нужна политическая воля. Пока я не вижу радикальных мер в решении проблемы Приднестровья и Гагаузии. Наверное, руководство Молдовы не хочет будить "зверя" и ждет окончания войны, когда РФ будет слабой.

Вы сказали, что были удивлены выдворением российского дипломата. Можно ли сказать, что правительство Молдовы сегодня действует смелее, чем в начале войны?

Власти Республики Молдова осуждали развязанную войну, но не вмешивались. Но, когда убивают мирных людей, и ты объявляешь о нейтралитете, это означает, что ты на стороне агрессора. Поэтому мы сильно критиковали руководство Молдовы в начале войны.

На мой взгляд, еще ничего не поменялось в сторону отказа от нейтралитета. Мария Санду хочет набирать голоса и у левых, и у правых. Но, по мере того, как Украина начала свое успешное контрнаступление, у молдавского правительства появилось больше храбрости. С каждым днем власти делают все более резкие заявления.

Отказ от нейтралитета — единственный выход для Республики Молдова. В случае войны с Россией нам нужен "зонтик". Им может быть НАТО. Но сейчас наш самый близкий и надежный партнер — это Украина. Ведь если ракеты полетят в сторону Кишинева, только Украина сможет их сбивать.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская