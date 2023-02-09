В СНБО спрогнозировали, как будет развиваться большое наступление агрессора.

Россия попытается добиться как можно больших успехов на фронте к годовщине вторжения – 24 февраля. Однако новой масштабной атаки на Киев не будет, поскольку на это у России уже нет сил. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому изданию Report.

"У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит", – заявил он.

В то же время Данилов допустил, что россияне попытаются перерезать пути поставок западного оружия, атаковав западные регионы Украины из Беларуси.

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"Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор", – заверил он.

Большое наступление России – что известно

В последние несколько недель как военные эксперты, так и российские пропагандисты активно обсуждают грядущее "большое наступление" российских войск в Украине.

По мнению представителя Главного управлении разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия не прекращала попыток наступать с 24 февраля. То, что наблюдается на фронте сейчас – это активизация боевых действий и обострение обстановки.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что сейчас большое наступление россиян уже не будет выглядеть как год назад – огромные военные колонны по всей линии соприкосновения. Вместо этого он ожидает усиления пехотных атак на фронте, которое наблюдается уже и так.

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