Относительно накопленных лодок он напомнил, что две недели назад была информация, что оккупанты начали рейд по отъему у населения любых плавсредств.

Форсирование Днепра россиянами и их высадка на правобережье Херсонщины сейчас маловероятны.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире "Киев24", комментируя информацию, что оккупационные войска накопили до 300 лодок для операции по наступлению на Херсон.

"В генштабе РФ существует несколько вариантов планов захвата правобережной части Херсонской и Запорожской областей, поскольку их включили в свою Конституцию. Но эти вопросы на сегодня, на мой взгляд, не стоят на повестке дня", - подчеркнул он.

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Жданов отметил, что во-первых, пока не наблюдается соответствующая группировка войск, которая необходима РФ для наступления.

"Как на Запорожском - мы тоже искали где те 100 тысяч, которые могут сегодня-завтра пойти в наступление. Здесь тоже нет. Есть гарнизон, есть группа войск "Днепр" - российская оккупационная. Мы четко знаем, где она расположена. И мы постоянно отражаем атаки российских военных из состава этой группировки", - констатировал эксперт.

Относительно накопленных лодок он напомнил, что две недели назад была информация, что российские оккупационные войска начали рейд по конфискации у населения любых плавсредств.

"Причем этот раз облава была настолько серьезная и жесткая, что даже пытались выявить наличие надувных лодок и их тоже пытались конфисковать у местного населения. Так что можно предположить, что это накопление связано с тем, что российская военная машина не может обеспечить необходимое количество плавсредств для проведения операции на Левом берегу и в дельте Днепра, на островах", - прокомментировал Жданов.

По его словам, одна лодка может переместить 5-6 военных, или до 10 человек с экипировкой и дополнительным боекомплектом в условиях форсирования.

"Ну, это 1,5 тысячи (военных). Они ничего не сделают. Там Днепр до 800 метров в некоторых местах шириной, температура воды - в этой воде человек если упадет, то 3-4 минуты и дальше гипотермия и смерть. Плюс наледь на берегах. И правый берег высокий. И я не думаю, что наша разведка будет просто сидеть и ждать, пока российские войска выйдут на правый берег", - пояснил Жданов.

Он отметил, что и острова в дельте Днепра также не помогут врагу попасть на правый берег.

"Битвы за эти острова продолжаются и на сегодня они под нашим огневым контролем. Мы не даем врагу там закрепиться, зная что с островов даже диверсионную деятельность россиянам вести легче чем с левого берега", - сказал эксперт.

По его словам, понтонные переправы россияне также не смогут применить, чтобы перебраться через Днепр. Жданов пояснил, что для возведения понтонов такой длины надо накопить понтонный парк. А это довольно громоздкие машины, которые очень легко обнаруживаются средствами нашей разведки. И понтоны возводятся, когда на противоположном берегу реки есть плацдарм достаточный для осуществления работ, который не могут доставать средства ближнего боя противника, особенно танки и противотанковые средства.

Более того, там очень большое течение реки, поэтому понтонную переправу, даже если возвести, то ее снесет.

"И нам есть чем там противостоять, мы там удерживаем определенное количество войск для обеспечения обороны", - добавил Жданов.

Россияне готовят наступление на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью западным СМИ сказал, что Россия собрала до 300 лодок, готовя операцию по наступлению на город Херсон.

По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, российские оккупанты имеют целью создать плацдарм на правом берегу Херсонской области, чтобы заставить украинское командование перебрасывать в этот регион больше резервов. Он подчеркнул, что штурмы россиян там и без дополнительных наших резервов заканчиваются ничем, безрезультатные, враг несет только потери.

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